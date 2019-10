Un coiffeur antibois a parcouru plus de 1000 km à vélo pour la recherche contre le cancer

Parti le 4 octobre depuis de Masstricht (Pays-Bas), le coiffeur d'Antibes Marc Ramo est arrivé au terme de 1400 km de course à vélo ce samedi après-midi. Un périple pour récolter des fonds et aider la recherche contre le cancer.

Antibes, France

Pour la seconde fois, le coiffeur antibois Marc Ramo a participé à cette aventure humaine et sportive. Parcourir 1400 km de vélo de Maastricht à Antibes en passant par le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et Monaco. Un défi qu'il a accompli aux côtés de dix coureurs au profit de l'association Cogs 4 Cancer qui récolte des fonds pour la recherche contre le cancer. La moitié des dons est reversée à un grand centre de recherche anglais et l'autre moitié à des associations d'aide aux malades dans les Alpes-Maritimes.

Une arrivée au port d'Antibes

Marc Ramo et ses coéquipiers ont été accueillis vers 15h30 par les klaxons des yachts du quai des Milliardaires à Antibes. Ils ont été rejoints par une quarantaine de cyclistes pour la dernière étape ce samedi entre Monaco et Antibes. "L'épreuve la plus difficile, c'était dans les Alpes, avec la montée des cols, le mauvais temps" témoigne Marc Ramo, "je n'ai pas réussi à aller au bout de chaque étape mais j'ai quand même parcouru plus de mille km".

les athlètes ont ramené 55 000 euros de dons pour la recherche contre le cancer. Cette année l'association a réussi à récolter 100 000 euros. Marc Ramo avait entendu parler de ce défi par des clients. Il est sensible à cette cause, il a affaire à des clients malades "qui vont perdre leurs cheveux avant une chimio ou sont dans une phase de repousse des cheveux. Cette maladie touche un grand nombre de personnes et il faut faire progresser la recherche".