Un coiffeur antibois traverse 8 pays à vélo pour lutter contre le cancer

Antibes, France

Il a les cuisses qui chauffent et les dents qui claquent sur le vélo, avec les conditions météos difficiles rencontrées depuis le début du parcours (6° sous la pluie au début du parcours), mais c'est bien peu par rapport à la cause qu'il soutient. Marc Ramo, coiffeur à Antibes, s'est lancé vendredi dernier avec dix équipiers dans un périple de 1 400 kilomètres à vélo entre Maastricht (Pays-Bas) et Antibes, en passant par le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et Monaco. Un défi un peu fou pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer, une maladie qui ne touche pas directement Marc Ramo. "J'ai la chance de ne pas avoir d'histoire particulière avec le cancer mais on finit toujours, de prêt ou de loin, par être rattrapé par cette maladie."

1 million d'euros récolté en 5 ans par l'association Cogs 4 Cancer

C'est l'association Cogs 4 Cancer qui organise depuis 2014 des défis de ce genre pour récolter des fonds pour la recherche. En cinq ans, l'association a déjà cumulé un million d'euros ! "Ce sont des clients de mon salon de coiffure qui m'ont parlé de cette association et du défi qu'elle organisait. J'ai eu envie de me lancer pour faire ma part, amener ma pierre à l'édifice. Pendant la durée du périple, tous les achats qui seront effectués sur ma boutique en ligne seront également reversés à l'association," précise Marc Ramo.

La dernière étape Monaco - Antibes ouverte au public samedi

Partis vendredi de Maastricht, les onze cyclistes sont arrivés en France, à Nancy, samedi soir. Ils rouleront lundi entre Besançon et Genève. Pour arriver en fin de semaine sur la Côte d'Azur. D'abord à Monaco vendredi. Puis la dernière étape samedi entre Monaco et Antibes sera ouverte au public. "Le maître mot c'est la solidarité, ça nous permet d'aller chercher un peu plus loin nos limites et d'essayer de comprendre ce que les malades du cancer peuvent ressentir. Chaque petit geste compte !". L'arrivée est prévue samedi à 17h à Antibes.