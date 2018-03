La Ciotat, France

Tout part d’une vidéo sur Facebook. Kevin, coiffeur et barbier depuis quelques années, découvre un confrère qui propose ses services gratuitement aux personnes sans-abris. Une initiative qui touche particulièrement le jeune homme qui propose alors des coupes de cheveux aux plus démunis.

La gêne des premiers jours

Kevin commence tout juste son action. Il a encore un peu de mal à aborder les SDF "Ce n’est pas évident pour moi d’aller vers eux comme ça. Mais je reste simple. Je dis bonjour, je me présente et j’explique le concept."

Avec sa tondeuse et ses ciseaux, le jeune homme sillonne donc les rues de la Ciotat, et un peu comme dans un salon à ciel ouvert, il laisse la parole aux coiffés : "Je demande le style de coupe qu’ils veulent, court ou plus long, comme pour un client normal. Je donne aussi des conseils, puis je m’adapte à leurs choix. "

Un homme au grand cœur – Sylvie, 31 ans, sans-abris

Dans la rue, en face de la mer, Sylvie passe le temps avec "ses camarades de galère" comme elle dit. Déjà plusieurs années qu’elle n’a plus de toit. Elle avait un garage dernièrement mais à 90 euros le mois, c’était impossible financièrement, alors le coiffeur n’en parlons pas. Elle n’a pas mis les pieds sans un salon depuis plus de 5 ans. Une fois, elle s’est fait couper les pointes via une association, c’est tout. "Je me coupe les cheveux toute seule". La proposition de Kevin la touche alors beaucoup : "C’est un homme au grand cœur. Je le remercie vraiment parce que c’est rare les gens avec un gros cœur comme ça. Je le soutien pour ce qu’il fait. Il n'est pas obligé et il le fait. Il faut qu’il continue » lance la jeune femme très émue. Et si pendant la coupe il peut me caresser le cou, me masser le crâne ça me ferait du bien" .

Et le jeune coiffeur s'applique comme avec ses clients habituelles - Liora taieb

Nathalie n’a plus d’appartement depuis un an. Elle vit à droite à gauche chez des amis. Certaines nuits elle est dehors. Le projet de Kevin la touche beaucoup aussi, et lui donne des idées : "Ça serait bien de proposer aussi des soins pour les femmes. Ou alors juste des échantillons de parfum pour sentir bon."

Un projet qui grandit

Pour le moment Kevin est très présent à la Ciotat mais il envisage de proposer ses services ailleurs. Ce coiffeur solidaire sera d’ailleurs le 22 mars à Fuveau et le 15 avril à Marseille sur le vieux port. Un projet qui touche déjà beaucoup de monde puisque depuis ses premières coupes de cheveux, Kevin reçoit énormément de message sur sa page Facebook. "J’ai donc décidé de lancer une association. J’ai organisé une réunion avec les gens intéressés. Et il n’y a pas que des coiffeurs, loin de là. Certains restaurateurs veulent _proposer des cafés, d’autres des repas_". La sœur de Kevin veut proposer des soins pour les femmes : " Je suis persuadée qu’elles aimeraient avoir de belles mains. D’ailleurs, les hommes aussi. Pour un entretien d’embauche ou un rendez-vous, ils auraient le sentiment d’être plus présentables."

Le projet est encore au stade de l’embryon, pour le suivre ou proposer des idées, rendez-vous sur la page La Ciotat : Un Cœur D’or