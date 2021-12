Un collectif alerte sur la possible illégalité des détecteurs de sons anormaux en projet à Orléans

Le collectif "Technopolice", opposé au développement des techniques de surveillance de la population, s'inquiète du déploiement envisagé par la ville d'Orléans et une start up orléanaise, de détecteurs de sons anormaux sur quelques caméras de vidéo-surveillance. Et pointe un risque d'illégalité.

C'est en découvrant un article de France Bleu Orléans sur le projet de la ville d'Orléans de déployer des détecteurs de sons anormaux couplées à certaines de ses caméras de vidéo-surveillance, que le collectif Technopolice a décidé d'organiser la riposte en organisant une première réunion, le vendredi 3 décembre dernier, à Orléans. Ce collectif, créé par l'association "La Quadrature du net", qui lutte contre les atteintes aux droits et aux libertés sur internet, s'inquiète de ce genre de technologie qui marque un pas supplémentaire dans le développement de la surveillance des citoyens.

Ces détecteurs de sons anormaux ont fait l'objet d'un projet de convention entre la ville d'Orléans et la start up Sensivic, basée au Lab'O, l'incubateur numérique d'Orléans. Cette société spécialisée dans le déploiement de nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle en faveur de la sécurité, propose à travers cette convention et dans un but d'expérimentation, d'équiper trois ou quatre des 220 caméras de vidéo-surveillance de la commune, des capteurs de sons, un système baptisé "sound-scanner". Présentée sous la forme d'une délibération au conseil municipal en octobre 2021, cette technologie serait, selon l'adjoint en charge de la sécurité Florent Montillot, "une aide à la décision pour les agents".

En 2019, la Cnil avait averti la ville de Saint-Etienne qui avait le même projet

"Alouette", membre de ce collectif, présente à la réunion du 3 décembre, pointe avant tout "l'illégalité" possible du dispositif. En faisant référence à un avertissement émis en 2019 par la Cnil, la Commission Nationale Informatique et Libertés, à la ville de Saint-Etienne, qui voulait déployer des capteurs sonores sur son territoire. "La Cnil a rappelé que le son, la voix, ce sont des données personnelles" explique Alouette. "A ce titre, leur utilisation est particulièrement encadrée, et les personnes doivent donner leur accord". Le dispositif orléanais risque donc d'être lui aussi visé par une telle mise en garde, selon le collectif.

"Pas du tout" répond Florent Montillot. "Nous avons justement veillé à ne récupérer que des métadonnées, c'est-à-dire les fréquences émises par les sons qui seront considérés comme suspects, pour répondre aux préconisations de la Cnil". L'élu assure qu'il n'y aura pas d'enregistrement de voix, ni même de bruit. Au fil du temps, on ne sait pas précisément sur quelle durée, les sons détectés seront classés par un algorithme, qui en déterminera le caractère suspect et permettra de les associer, à terme, à des alertes particulières.

La question du consentement de la population orléanaise

Au-delà de la question de la légalité, c'est justement ce qui inquiète le collectif Technopolice : "on développe ces technologies en utilisant les habitants d'Orléans comme des cobayes, en quelque sorte" alerte Alouette, la militante des libertés individuelles. "Et on ne leur demande pas leur avis, car on a peu de prise là-dessus. Et cela au profit d'un marché très lucratif et dont on ne sait pas quel est la finalité. Sensivic, par exemple, a un marché avec l'armée de l'air".

L'avis complet de la Cnil et les inquiétudes du collectif Technopolice sont à retrouver sur le site de la Quadrature du Net.