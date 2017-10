Un collectif anti-gaspillage alimentaire créé en Sarthe

Comment mieux lutter contre le gaspillage alimentaire en Sarthe ? La chambre d'agriculture vient de créer un collectif. Il s'agit de recenser et de développer les bonnes initiatives. Rencontre avec la référente Isabelle Thimon.

Isabelle Thimon, est la référente du collectif72 anti-gaspi à la chambre d'agriculture de la Sarthe. Présentation du fonctionnement de ce collectif et de ses objectifs.

Un recensement des bonnes initiatives

"Nous travaillons avec plusieurs collectivités, comme la région, les pays, le département, les associations de développement durable" nous dit Isabelle Thimon, la référente du collectif72 anti-gaspi. "En fait, jusqu'à présent, on travaillait un peu chacun de son côté, et aujourd'hui l'idée est de se dire que plutôt que de faire chaque fois de notre côté, une plaquette d'information, un guide; et bien, voyons ensemble comment on peut échanger. Il faut une mise en réseau. Dans le département, il y a beaucoup de bonnes initiatives notamment dans le domaine de la restauration, dans les cantines. Il y a des restaurants scolaires qui sont très avancés et proches du zéro-gaspi comme par exemple à Rouillon et à Changé".

"Il y a en tous les cas des volontés, et des bonnes volontés et le collectif s'est créé un peu pour ça. Les personnes qui sont intéressées pour développer des initiatives peuvent nous contacter, et nous on aura sûrement la personne qui pourra les aider. Le collectif n'est pas fermé aussi bien pour les particuliers que pour les associations qui peuvent redistribuer. Le gaspillage, il faut d'une part le réduire, et quand ce n'est pas possible, il faut le redistribuer. Nous travaillons actuellement sur un catalogue avec tous les acteurs. Nous souhaitons également par la suite mettre en place une plate-forme en ligne, et un annuaire des producteurs qui seraient ouvert au glanage.

Le glanage

"Effectivement, on souhaiterait mettre en place un annuaire des producteurs qui seraient ouverts au glanage" poursuit Isabelle Thimon, est la référente du collectif72 anti-gaspi. "Le glanage, c'est ce qui reste dans le champ et qui ne va pas être récolté par le producteur, parce que par exemple les pommes de terre sont trop petites et elles ne passent pas dans les machines. Parfois, si on n'intervient pas très vite, elles verdissent et on ne pourra plus les ramasser. L'idée est de constituer des équipes pour ensuite redistribuer à des associations. On peut essayer de le faire également pour des individuels".