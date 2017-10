Un collectif anti-pissotière à Saint-Marc-sur-Mer

Un collectif de riverains s'oppose à l'installation de toilettes publiques à Saint-Marc-sur-Mer, sur la place qui surplombe la Plage de Monsieur Hulot. La mairie de Saint-Nazaire ne comprend pas la polémique.

Des habitants de Saint-Marc-sur-Mer sont entrés en guerre avec la mairie de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). La semaine dernière, ils se sont rendus compte que la ville faisait construire des toilettes publiques gratuites près de chez eux. "On a des haies très hautes, on est très bien protégés, ce n'est pas pour nous : c'est pour l'esprit de Saint-Marc", explique Louis-Marie Laurentin, celui qui, parmi les riverains, mène la fronde. Et pour cause : ces sanisettes offriront une vue plongeante sur la Plage de Monsieur Hulot, là où Jacques Tati a tourné son film, "Les vacances de monsieur Hulot".

"On ne met pas les toilettes au milieu d'une place !"

La semaine dernière, les riverains sont allés jusqu'à bloquer le chantier. Ils en réclament l'abandon et on écrit une lettre au maire de Saint-Nazaire. "Au coucher du soleil, c'est très beau, ça change de couleur tout le temps. Quel est l'intérêt de mettre en plein milieu une pissotière ? On ne met pas les toilettes au milieu d'une place !", s'emporte Louis-Marie Laurentin. Selon le retraité, le collectif compte désormais plus d'une centaine de membres.

Le chantier est situé sur la place qui surplombe la Plage de Monsieur Hulot © Radio France - Thomas Schonheere

Patrice Bulting, l'adjoint à la mairie de Saint-Nazaire en charge de Saint-Marc-sur-Mer, ne comprend pas la polémique et estime que les riverains "sur-réagissent" : "Il y avait une nécessité et une demande très forte sur ce lieu de toilettes publiques, car il n'y en avait pas. Cela a été souligné par les habitants, par les Nazairiens mais aussi par les touristes de passage. Je ne connais pas un lieu touristique qui ne soit pas équipé de toilettes publiques !"

"Fantaisistes"

Le collectif de riverains, en soi, n'est pas contre l'installation de sanisettes, mais pas à cet endroit-là. Louis-Marie Laurentin propose, par exemple, d'aménager les toilettes situées sur la plage, qui ne sont ouvertes qu'en haute-saison. Ou bien de les installer dans un petit parc, près du sentier de randonnée, "judicieusement placé, pour ne pas gêner les gens et pour que cela ne se voit pas". Mais Patrice Bulting souligne que les sanitaires doivent pouvoir être raccordés au réseau et parle de propositions "fantaisistes". Selon lui, l'endroit choisi ne nuit en rien à la perspective de la Plage de Monsieur Hulot. L'adjoint reconnaît néanmoins un manque d'informations auprès des riverains et le regrette. Le collectif est décidé à rester mobilisé jusqu'à l'abandon du chantier.