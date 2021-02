Un collectif citoyen interpelle le préfet sur la situation des sans-abris à Avignon

Le collectif "citoyen et populaire" s'inquiète de la situation des sans-abris à Avignon. Ses membres demandent l'ouverture d'hébergements supplémentaires car, d'après eux, les dispositifs en place dans le cadre du plan hivernal ne suffisent pas. En attendant, ils organisent tous les dimanches matin des maraudes en centre-ville.

"On vous trouve des solutions mais elles sont toujours provisoires" - Farid Faryssy, membre du collectif "citoyen et populaire"

Emmitouflé dans un manteau bleu, Thierry se sert un café au stand de boissons chaudes installé par le collectif avignonnais sur le parvis de la gare centre : "J'ai beaucoup de problèmes financiers, mon fils habite Paris mais il ne veut pas trop que j'en parle". A ses côtés, Marie-Claire, un thé à la main. Sans toit depuis deux mois : "C'est parfait, franchement à Avignon il y a beaucoup de choses en place, rien à redire."

"Si on arrive à taper aux portes et je dis bien si on y arrive, on vous trouve des solutions mais elles sont toujours provisoires, regrette pour sa part Farid Faryssy, membre du collectif à l'origine de cette initiative, également militant de la France Insoumise. Quand on vient le dimanche, qu'il fait froid et qu'il y a du Mistral, on se demande comment font les gens qui vivent dans la rue." Après un premier courrier envoyé mi-décembre au préfet de Vaucluse dans lequel il pointe du doigt la situation des sans-abris à Avignon, le collectif affirme avoir envoyé une lettre de relance il y a quelques jours, jusqu'ici restée sans réponse.