Un collectif citoyen ramasse plus de 80 kg de déchets à Saint Gaultier

Et si on profitait du confinement pour nettoyer la nature ? C'est, en substance, le message du collectif des possibles de Saint Gaultier dans l'Indre. Ce collectif d'habitants a lancé un défi aux familles de la commune : puisque, durant le confinement, on peut sortir une heure de chez soi dans un rayon d'un kilomètre, profitons en pour ramasser les déchets.

Une dizaine de familles ont participé ce dimanche. Au total, plus de 85 kg de déchets ont été ramassés.