Un collectif d'anciens de Rosmerta pour aider les jeunes réfugiés qui arrivent à Avignon

D'anciens jeunes accueillis par Rosmerta viennent de se rassembler dans un collectif, le "Collectif des anciens de Rosmerta". Depuis décembre 2018, cette association avignonnaise a accueilli plus de 200 jeunes réfugiés isolés dans ses locaux de la rue Pasteur. Et une cinquantaine d'entre eux ont décidé de constituer un collectif pour aider les nouveaux. "On voulait trouver des solutions aux problèmes qui nous sont tombés dessus", raconte Djibril, l'un des porte-parole. Ce collectif pourra aider les nouveaux arrivants pour trouver un logement, un travail, pour régler leurs soucis administratifs.

Ces anciens locataires de Rosmerta veulent rendre à l'association l'aide qu'elle leur a offert à leur arrivée. "Grâce à Rosmerta aujourd'hui, je vis chez moi. Avant, on n'avait rien mais grâce à Rosmerta", ça va, explique Boubou. "Avant, je ne connaissais personne et Rosmerta m'a offert une famille. Ils m'ont appris à jouer, lire, écrire, apprendre, aller à l'école, ajoute Mahamadou, qui propose aujourd'hui d'accueillir à son tour des jeunes chez lui*. Moi je suis resté ici près de deux ans et demi. Alors même si j'accueille quelqu'un plus d'un an, je n'aurais pas encore payé ma dette."*

Aider aux travaux dans les nouveaux locaux

Boubou espère aussi pouvoir former des jeunes vers un métier ou un apprentissage. "Grâce à Rosmerta, j'ai trouvé un patron. Alors maintenant, je voudrais former d'autres jeunes", explique celui qui travaille aujourd'hui dans l'installation thermique. Et ce collectif sert aussi aux bénévoles de l'association comme une sorte d'annuaire quand ils ont besoin de faire des petits travaux.

Cela servira notamment à la rénovation des nouveaux locaux de l'association , avenue de la Trillade. "Ils ont plein de métiers différents, et souvent on a des besoins pour réparer une fuite, ou quelque chose qui casse. L'idée, c'est qu'ils puissent venir nous aider pour les petits travaux", résume Maéva, l'une des bénévoles. Rosmerta espère déménager dans ses nouveaux locaux en septembre.