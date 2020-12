Un collectif d'artistes manifeste contre la 5G à Bordeaux

Un collectif d'artistes, baptisé Les Déconnectés, a organisé un happening ce dimanche à Bordeaux pour protester contre l'arrivée de la 5G en France. Ils estiment que cette technologie "va modeler nos villes et nos modes de vie."

Ils disent non à la 5G. Ce 20 décembre, un collectif d'artistes, Les Déconnectés, a organisé un happening à Bordeaux pour protester contre l'arrivée de cette nouvelle technologie. Cette manifestation, en forme de performance artistique, a eu lieu entre 14h et 16h place Saint-Projet. Une trentaine de personnes y ont participé.

Pour le collectif Les Déconnectés, la 5G "n’est pas un simple forfait téléphonique à débit plus rapide" mais "va modeler nos villes et nos modes de vie" et "pénétrer au-delà de la sphère intime des corps." Leur objectif était donc de questionner notre rapport à cette technologie, qui fait débat en France.