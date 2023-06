Un collectif d'habitants de l'intramuros d'Avignon dénonce une forte insécurité

L'insécurité se fait sentir place de la Pignotte dans l'intramuros d'Avignon. Pendant la conférence de presse, deux jeunes se font contrôler par la police municipale au coin de la rue Paul-Sahin sous les yeux des membres du collectif. Ils sont habitués : "Il y en a un qui m'a pris par le cou, il m'a serré fort, il était costaud", précise François, un membre du collectif. En plus d'une montée de la violence, un nouveau point de trafic de drogue commence à s'implanter.

"Une fois, j'ai vu devant moi un trafic de drogue. J'ai vu l'échange de la barrette et du billet. Et j'avais mon enfant de 3 ans et demi avec moi" raconte Frédéric. La place de la Pignotte compte bon nombre de commerces. Alors les restaurateurs, eux aussi souffrent de la situation. Lucie, gérante du Mama Corsica explique : "Ils dérangent notre fonctionnement de travail. Ils se se positionnent face à la terrasse alors que les gens sont en train de manger, parlent fort, s'échangent de la drogue..."

Un appel à l'aide

Le collectif lance un nouvel appel à l'aide à la ville. Même si la municipalité envoie la police municipale régulièrement, l'action n'est pas suffisante pour les riverains. "Il faudrait aussi qu'il y ait un accompagnement des jeunes parce que là c'est le jeu du chat et de la souris avec les flics. Quelque chose de l'ordre de la médiation, de l'éducation serait plus intéressant", souligne Michel Cadart, à la tête du collectif de la Pignotte. Il parle même de "zone de non droit".

Les habitants sont inquiets lorsqu'ils sortent de chez eux. "On a plus le droit d'être chez nous, on a peur de laisser les enfants se promener. On se fait insulter, menacer", déplorent-ils.