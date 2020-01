Dordogne : des habitants de Thenon vent debout contre l'installation d'une centrale à goudron

Thenon, France

Un collectif d'habitants de Thenon et d'Azerat a lancé une pétition, lundi 13 janvier, contre un projet d'usine de goudron sur la zone d'activité du Rousset. C'est la société Lagarde & Laronze, déjà installée à Terrasson, à une vingtaine de kilomètres de là, qui veut déménager, poussée dehors par la préfecture (les services de la DREAL) parce qu'elle occuperait une zone d'habitat. Mais les riverains de la zone d'activité ne l'entendent pas de la même oreille et comptent bien se battre pour empêcher le projet d'aboutir. France Bleu Périgord les a rencontrés.

La pétition lancée par les riverains de la zone d'activité du Rousset, ce lundi 13 janvier, contre l'implantation d'une centrale à goudron

La pétition

Les habitants craignent la pollution atmosphérique

Ils sont une vingtaine réunis devant la chaînette interdisant l'entrer du site. Ils habitent tous dans un rayon de 150 mètres à 1,5 kilomètre et les craintes sont multiples, "Ce qui nous inquiète tous, c'est la pollution atmosphérique. Moi _j'ai des abeilles, je ne sais pas ce que je vais en faire_," explique l'un. "On ne pourra plus rien planter dans notre jardin, pourtant j'aime les plantes", explique une autre habitante qui vit à 250 mètres de la future usine. Ce Thenonnais lui a peur pour l'état de santé de sa compagne, "Ma femme a une maladie orpheline des poumons, avec cette centrale ça ne sert plus à rien de lutter."

Il y a aussi le va-et-vient des camions, la pollution des eaux, et l'odeur. Lagarde & Laronze produit de l'enrobé de bitume à chaud, jusqu'à 100 000 tonnes par an, mais selon la société un filtre suffirait pour capter les gaz et odeurs émis. Christophe n'y croit pas, "Quand on tape "centrale à goudron" sur Internet, on voit tout de suite que ça ne peut pas être de la vapeur d'eau rejetée dans l'air."

Le maire accusé d'opportunisme politique

Au delà des nuisances, c'est aussi la méthode qui gêne. Cela fait deux ans que le projet est dans les tuyaux, les habitants, eux, ont été prévenus en décembre dernier. Pour Dominique Drache, l'un des fondateurs du collectif, le maire les a trahis alors qu'il se présente à Terrasson aux municipales, là où est installée l'usine pour l'instant. "On est peut-être moins fragiles que les Terrassonnais, ou alors on est moins beaux qu'eux, mais on ne veut pas de cette usine."

Le maire de Thenon et président de la communauté de commune du Terrassonnais Dominique Bousquet avance, lui, la nécessité de garder sur le territoire une entreprise qui emploie jusqu'à 100 personnes, et qui est implantée sur une zone non-conforme. "Cela fait deux ans que l'on tente de trouver le meilleur emplacement pour cette entreprise. Il me semble que la zone d'activité du Rousset est la moins mauvaise option, j'essaye de faire au mieux. On a trouvé ce lieu bien avant que je candidate à la mairie de Terrasson."

Une enquête publique est ouverte jusqu'au 3 février, avant que la préfecture autorise, ou non, l'installation de la centrale à bitume à Thenon.

La société Lagarde & Laronze prévoit une production maximale d'enrobé de bitume de 100 000 tonnes par an

Selon Lagarde & Laronze, un filtre sera suffisant pour capter gaz et nuisances olfactives