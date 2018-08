Y aura-t-il bientôt une ZAD (Zone à Défendre) à Saint-Malo ? Le collectif Dispac'h qui regroupe de jeunes indépendantistes bretons est venu à Saint-Malo ce dimanche pour prévenir les autorités qu'ils se battront contre le projet d'un restaurant-spa 5 étoiles.

Des panneaux en bois à l'entrée

Les jeunes installent des panneaux de bois sur les grilles de l'entrée. Henriette, qui fait partie de l'association de riverains en colère Autour des Nielles, les regarde assise sous un arbre. Elle se rappelle du camping des Nielles avant sa fermeture en 2015 : "Un côté était réservé aux caravanes, l'autre aux tentes. Désormais ce quartier va devenir un quartier pour riches et les gens habiteront à 50 kilomètres de Saint-Malo, faute d'argent".

Une pancarte géante a été dépliée en haut de la falaise. © Radio France - Willy Moreau

Louis, le mari d'Henriette se bat également contre ce projet situé en haut d'une falaise avec vue sur la mer et la plage. Ewan fait partie des bretons indépendantistes du collectif Dispac'h. Le Nantais, se dit prêt à se battre pour conserver cette friche parce que les habitants qu'il a rencontrés ne veulent pas d'hôtel : "On est bvenu plusieurs fois ici. On a pu parler avec les habitants qui sont contre ce projet de manière générale".

La bétonnisation du littoral et l'implantation d'une structure de luxe sur un lieu anciennement populaire le gêne particulièrement : "C'est la politique du tout-tourisme en Bretagne ! Ce sont uniquement des emplois précaires qui seront créés, des emplois saisonniers destinés aux jeunes. Ce n'est pas ce que nous souhaitons". Le groupe Raulic qui compte racheter le terrain municipal promet la création de 130 emplois directs.

Une vingtaine de personnes sont venus bloquer l'entrée de l'ancien camping. © Radio France - Willy Moreau

Anne toute jeune propriétaire accueille ces jeunes Bretons avec beaucoup de sympathie : "Plus il y aura du monde pour nous soutenir, plus les futurs propriétaires du terrain verront peut-être leurs ambitions à la baisse".

Les jeunes indépendantistes disent vouloir revenir si le projet n'est pas enterré.