Un collectif de Montpellier farouchement opposé à la loi sur la "sécurité globale"

La proposition de loi sur la "sécurité globale" est examinée à partir de mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale. Un collectif de Montpellier, qui rassemble plusieurs syndicats et organisations de gauche, s'oppose à ce texte qu'il juge liberticide.

Le collectif contre cette loi rassemble plusieurs syndicats et organisations de gauche

Dans un espace- temps extrêmement court, on atteint nos liberté d'aller et venir du commerce et de l'industrie, au nom de l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, je ne vois aucune urgence sécuritaire puisqu'on est en situation de confinement". Maryse Péchevis, membre du Syndicat des avocats de France, fait partie du collectif de Montpellier qui s'oppose vigoureusement à la proposition de loi sur la "sécurité globale"; examinée à partir de ce mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale.

"S'il n'y a plus d'images, comment on fera pour prouver les violences policières ? On risque d'être privés de la possibilité de faire barrage. C'est terrible !" (Michel des Gilets jaunes du rond-point des Près d'Arènes)

Pour le collectif, qui rassemble une vingtaine de syndicats et organisations de gauche, le texte est "grave". Sophie Mazas, avocate elle aussi et présidente de la Ligue des droits de l'Homme dans l'Hérault, est catégorique : "C'est une loi qui permet la reconnaissance faciale systématique pour la personnes filmées par les caméras portatives de la police.

C'est une loi qui permet la surveillance par drone, là où l'usage des caméras fixes est encadré, pour eux c'est open bar. Et c'est une loi qui nos interdit de filmer la police quand elle commet des violences. C'est une société dont nous en voulons pas !"

Maryse Péchevis regrette "un état de sidération de la population liée à la peur de la Covid et qui n'est plus encline à contester." Selon elle, le gouvernement en profite pour faire passer "des décisions liberticides". En catimini et en procédure accélérée puisque le la loi sera soumise au vote des parlementaire dès la première lecture.