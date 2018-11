Un collectif de parents haut-savoyards demande aux parlementaires d'interdire la fessée

L'Assemblée nationale doit débattre, jeudi 29 novembre, sur une proposition de loi interdisant les violences éducatives ordinaires. Fessées, tirages d'oreilles, claques sur la joue sont dans le viseur. Dans les cartons depuis une dizaine d'années en France, 54 pays ont déjà adopté une loi similaire.

Une lettre pour inciter les parlementaires à voter

À la veille de cet examen, le collectif "Parentalité Créative 74" a écrit aux députés et sénateurs de Haute-Savoie. Dans cette lettre, ces parents qui se décrivent consultants en parentalité, voient en cette loi "un réel espoir", qui n'a pas pour but de sanctionner les parents mais "de poser un repère symbolique clair et sans ambiguïté".

"Même une petite fessée peut être un choc pour l'enfant". Isabelle Calmels, consultante en parentalité

Pour Isabelle Calmels, consultante en parentalité, d'autres méthodes d'éducation sont possibles car la fessée "blesse l'enfant et lui donne un sentiment de peur, de distance avec ses parents".