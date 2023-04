Un collectif de parents se crée pour dénoncer les carences dans l'inclusion des enfants handicapés

Ils se sont rencontrés dans une salle d'attente. À Perpignan (Pyrénées-Orientales) plusieurs parents d'enfants porteurs de handicap fondent le Collectif de Parents et Professionnels pour une Réelle Inclusion des Enfants en situation de Handicap (CPRIEH). Leur objectif : mettre en lumière la réalité de l'inclusion sociale, professionnelle, scolaire et dans le domaine de la santé, afin de dénoncer les carences, notamment auprès des élus.

Regrouper les témoignages

"Comme souvent, dans une salle d'attente". C'est comme cela que Lydia Puech résume la rencontre des membres du collectif CPRIEH. Tous parents d'enfants porteurs de handicaps, ils souhaitent faire évoluer la situation "pour tous les handicaps" insiste-t-elle. Aussi ce samedi, afin de présenter le collectif, avaient-ils convoqués plusieurs élus du département, Jean Sol, sénateur LR, Anaïs Sabatini et Sandrine Dogor-Such, députées RN, et Françoise Fiter, vice-présidente du conseil départemental. "L'objectif est de se rassembler, de regrouper les témoignages, quelque soit l'handicap de l'enfant. Pour que tous ensemble on ait une voix qui soit entendue et que la situation évolue".

Alerter sur le manque d'AESH

Autour de la table sont donc abordées l'inclusion professionnelle et scolaire, avec comme problème récurrent la situation des AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap. Souvent ces derniers ne sont pas assez nombreux, voir absents, malgré des notifications de la MDPH, maison départementale pour les personnes handicapées, qui accorde à l'enfant ce soutien quotidien dans le cadre scolaire. Aussi, le collectif demande à ce que ces notifications soient respectées et que donc le nombre de ces accompagnants soit revu à la hausse avec une formation adaptée.

Faire évoluer le statut de parent-aidant

Autre point avancé par les parents présents à cette réunion, la situation de parent aidant, notamment la reconnaissance d'un meilleur statut et la possibilité de développer le travail en distanciel. "Pour en finir avec le sacrifice d'une carrière quand il faut accompagner son enfant" assène Audrey, maman de trois garçons en situation de handicap. Car, elle le souligne, "quand on doit quitter son poste pour pouvoir assurer, honorer les rendez-vous médicaux, monter les dossiers MDPH, batailler avec les écoles pour instaurer les aménagements, c'est un salaire de moins à la maison ! ".

Face à ce constat Caroline Grand, maman aidante, souhaite la proposition d'un projet de loi. "Si on mettait en place un contrat de parent aidant avec une formation, on serait sûr de faire les choses correctement et surtout on faciliterait la vie administrative : on n'aurait plus à jongler avec l'employeur et les différents organismes impliqués."

Si vous souhaitez contacter le collectif : collectifparentspros@gmail.com