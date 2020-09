Un collectif demande au maire de Montpellier de renoncer à la charte de la laïcité

La charte de la laïcité, imaginée par le gouvernement mais que le nouveau maire de Montpellier (Hérault) veut imposer aux associations, ne plaît pas à tout le monde. Un collectif de près d'une centaine de militants associatifs, syndicalistes, politiques de gauche ( PCF, LDH, ATTAC, MRAP, CGT, Gilets jaunes...) signe un appel demandant à Michael Delafosse de renoncer à ce projet.

Il prévoit que les associations qui ne respecteront pas cette charte, ne recevront plus de subventions de la commune ou de la Métropole. Michaël Delafosse explique vouloir ainsi "éviter les phénomènes de type communautaristes autour de faits religieux".

Une charte inutile

"On parle d'associations qui pourraient percevoir des fonds et les détourner pour autre chose. Mais la loi a déjà prévu ce cas et il suffit alors de couper les vivres à l'association qui fait cela, c'est bête comme chou" explique Alban Desoutter de l'association La libre Pensée un des signataires de cet appel. "On a le sentiment qu'on cherche à pointer une catégorie de la population : les musulmans. Cette charte va au contraire accentuer le communautarisme" ajoute Robert Kissous de l'association Rencontres Marx.

Le collectif rappelle qu'il a dénoncé pendant tout le mandat de Philippe Saurel ( ex maire de Montpellier) les subventions accordées à l'association qui organise la fête cultuelle de la Saint Roch ( jusqu'à 20 000 euros) et que Michael Delafosse qui était dans le conseil municipal n'a jamais rien eu à redire.

Alban Desoutter de l'association La Libre Pensée juge cette charte inutile Copier

La laïcité impose la neutralité à l'Etat et aux institutions de la République vis à vis des religions, dont elle n'assure ni le financement ni la promotion [...] En revanche , les citoyens ont la liberté de conscience [...]Exiger des associations de signer cette charte de la laïcité , d'aller regarder ce qu'elles disent et ce qu'elles font, tout cela n'a rien à voir avec la laïcité écrit le collectif.

Robert Kissous de l'association Rencontres Marx estime que cette charte i va au contraire créer plus de communautarisme Copier

Le collectif annonce que lorsque la charte de la laicité sera mise en place, un recours sera aussitôt déposé devant le tribunal administratif et qu'il est fort probable qu'elle sera retoquée.