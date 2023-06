Un collectif demande l'annulation du concert de Millesime K à Avignon

Un collectif de syndicats et organisations de gauche demande aux préfets du Gard et du Vaucluse d'annuler le concert du rappeur Millesime K. Ce rappeur doit se produire samedi "à proximité d'Avignon". Le lieu sera connu au dernier moment, car le rappeur est très critiqué. Il est qualifié de rappeur d'extrême-droite. Sa tournée s'appelle "Patriote" avec "des paroles de paix et d'amour pour son pays".

Paroles de paix ou textes homophobes et racistes ?

Pour le collectif antifasciste d'Avignon, les paroles sont "homophobes, racistes, sexistes". Pour Thierry Juni, l'animateur de collectif "oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a un cadre pénal. La propagation de la haine, c'est répréhensible pénalement. Le racisme, c'est répréhensible. Pourquoi on le laisse faire ? Cette personne-là n'est pas la bienvenue en Vaucluse".

À Grenoble, Nantes , Lille, ou Dijon, les concerts de Millésime K ont été annulés. La préfecture de Vaucluse ne prend pas position car, pour l'instant, elle assure qu'elle n'a pas connaissance de ce concert.