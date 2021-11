Un collectif du sud manche demande l'accès aux médiathèques pour les 12/18 ans sans pass sanitaire

A l'heure où l'on parle 5e vague et 3e dose, à l'heure où le gouvernement incite plus que jamais à la vaccination et où des pays reconfinent et d'autres instaurent l'obligation vaccinale, il y a des français qui résistent encore. Des français et des manchois réfractaires au pass sanitaire. C'est le cas du collectif "NON au pass sanitaire SUD MANCHE". Un groupe créé le 19 juillet dernier qui rassemble des parents, des grands-parents, des ados, des enfants, des familles...de simples citoyens. Ils sont aujourd'hui 1600 membres de recensés sur leur page Facebook dont Emilie, une mère de famille qui milite contre le pass sanitaire "moi je travaille toute seule chez moi à la campagne et je ne vois presque personne la semaine et je vis dans une région où la taux d'incidence est un des plus faible. Moi je ne souhaite pas me faire vacciner, je trouve ça très bien pour ceux qui sont fragiles mais pour moi et mes enfants la balance bénéfices/risques n'est pas flagrant sauf qu'après moi j'ai une vie culturelle très forte et là c'est problématique." Aujourd'hui sur la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie les enfants entre 12 et 18 ans qui n'ont pas de pass sanitaire n'ont pas accès aux bibliothèques ou aux médiathèques. Alors le 18 novembre dernier le collectif a adressé une lettre ouverte au président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie pour lui demander de rouvrir les bibliothèques et médiathèques aux 12/18 ans qui ne sont pas vaccinés. "Le texte de loi spécifie que les bibliothèques et les médiathèques ne sont accessibles qu'avec un pass sanitaire sauf si on y vient à des fins de recherche et il se trouve que les bibliothèques universitaires sont ouvertes à tous même ceux qui en sont pas vaccinés. Nous on demande que ce soit la même chose pour les collégiens et els lycéens qui fréquentent les bibliothèques et les médiathèques. Des mairies l'ont fait, on demande que ce soit le cas sur le territoire du Mont-Saint-Michel-Normandie."

Une lettre ouverte sur un parchemin en hommage au scriptorial d'Avranches

Un collectif qui s'organise de plus en plus

Le collectif "NON au pass sanitaire SUD MANCHE" a créé une sorte de petit agenda "Dé pass toi" qui recense ces lieux où l'on passe sans pass mais il y a aussi des idées aussi dites alternatives pour conserver du lien social : "Nous sur Brécey on a mis en place du sport pour ceux qui n'avaient plus la possibilité d'en faire. On va se retrouver tous les samedis matin faire du cross et du kung fu en extérieur" précise l'une de ses membres Emilie.

Un collectif qui depuis 18 semaines organise aussi tous les dimanche à 11h devant la mairie d'Avranches un rassemblement statique et des prises de paroles. Il ne s'agit en aucun pour eux de manifester mais d'échanger et de s'entraider.

Contacté David Nicolas n'a pas répondu à nos sollicitations