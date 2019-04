Un collectif écrit au Procureur de la République après une homélie de l'archevêque d'Avignon

Avignon, France

C'était le 18 avril dernier lors de la messe chrismale en la Métropole Notre-Dame-Des-Doms à Avignon. Lors de son homélie, l'archevêque Jean-Pierre Cattenoz révèle, à la surprise générale des prêtres et des fidèles, deux affaires de pédophilie qui se sont déroulées dans le diocèse d'Avignon.

"Il y a deux mois j'ai reçu un homme défiguré, blessé au plus profond de son être par un prêtre du diocèse qui l'avait violé pendant une confession" lâche solennellement Jean-Pierre Cattenoz avant d'ajouter "je pense aussi à un prêtre d'Avignon envoyé à l'Isle-sur-la-Sorgue, parce qu'il était pédophile à Lyon, et qui a continué sa triste besogne à l'hôpital de l'Isle-sur-la-Sorgue." Les propos marquent les esprits en ce jeudi Saint dans la cathédrale bondée.

"Nous attendons à présent des clarifications"

Le collectif "Chrétiens en Vaucluse" a écrit au Procureur de la République d'Avignon pour l'informer de ces propos, des faits graves qu'il révèle, des questions qu'ils soulèvent et du "trouble majeur" créé parmi les fidèles et les religieux présents. "Nous attendons du Procureur de la République qu'il questionne Monseigneur Cattenoz sur les faits, sur leurs dates, sur le sort réservé aux victimes... donc on attend une clarification" déclare Miguel Couralet, l'un des animateurs du collectif.

"On ne peut pas cacher de tels faits"

L'archevêque d'Avignon a précisé qu'il transmettrait tous les éléments sur ces deux dossiers à la commission d'enquête indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé et chargée par l'épiscopat de faire la lumière sur les agressions sexuelles dans l'Eglise depuis les années 50. Jean-Pierre Cattenoz a indiqué par ailleurs que dans les deux affaires évoquées lors de son homélie, les deux prêtres étaient aujourd'hui décédés : "Sinon ce dossier serait entre les mains du procureur de la République. Cela fait 17 ans que je suis évêque et cela fait 17 ans que j'agis comme ça. On ne peut pas cacher de tels faits" conclu l'archevêque d'Avignon.

L'archevêque Jean-Pierre Cattenoz : "on ne peut pas cacher de tels faits" © Radio France - Daniel Morin

Pour ces deux affaires de pédophilie comme pour toutes les autres qui pourraient surgir dans le diocèse du Vaucluse, une cellule d'écoute est à la disposition des victimes et de leurs proches.

Contacts : paroledevictimes@diocèse-avignon.fr - téléphone : 04.90.27.26.03