Un collectif inter-luttes revendique l'intrusion au CHU de Toulouse

Un quinzaine de personnes ont empêché la tenue d'un CHST mercredi matin dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, au CHU de Toulouse. Le CHU a fait savoir qu'il ne s'agissait probablement pas de personnels internes, et qu'ils avaient tenu un message anti-pass sanitaire. Ce jeudi, on en sait plus.