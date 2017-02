Un collectif lance une pétition contre les travaux dans le secteur sauvegardé de Perpignan

Déjà 1 200 signatures pour la pétition lancée par un collectif de citoyens la semaine dernière. Il dénonce le projet de travaux dans le secteur sauvegardé de Perpignan.

"On demande simplement à la mairie de respecter la loi", s'indigne la dizaine de citoyens réunis pour présenter le collectif. Leur pétition en ligne recueille déjà 1 200 signatures. Elle s'oppose aux différents projets engagés par la mairie pour réaliser des travaux dans le secteur sauvegardé de Perpignan.

Ce secteur s'étend sur une centaine d'hectares, il concerne six quartiers dont Saint-Jean, Saint-Mathieu, Saint-Jacques ou La Réal. La mairie s'appuie sur le plan national de rénovation urbaine, qui consiste à améliorer les conditions de vie des habitants en rénovant, notamment. "Nous voulons acheter, rénover, mettre en valeur les bâtiments historiques, explique le maire de Perpignan Jean-Marc Pujol. Il ne faut plus accepter les bâtiments sans aucun intérêt, qui s'effondrent."

Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan Partager le son sur : Copier

"Perpignan doit s'adapter aux temps modernes" - Pierre Parrat, adjoint au maire en charge de l'urbanisme

Parmi les projets, il y a l'élargissement du Palais de justice jusqu'à la Chambre de Commerce et d'Industrie, la construction d'une résidence universitaire à la place d'un parking sur les îlots du quartier Saint-Mathieu, ou la destruction de quatre immeubles rue Saint-Augustin. Le but de ces derniers travaux est de créer une ouverture vers le musée Hyacinthe Rigaud. Pour l'instant, ces immeubles ne sont pas destructibles.

C'est pour cette raison que la mairie est en train de revoir le secteur sauvegardé. "La ville est plus grande, explique Pierre Parrat, adjoint au maire en charge de l'urbanisme. Elle doit s'adapter aux temps modernes. Il faut donc apporter des modifications au plan de sauvegarde."

Jean-Bernard, l'un des membres du collectif à l'origine de la pétition. Partager le son sur : Copier

"Ce n'est pas en démolissant qu'on rend Perpignan plus attractif", affirme Jean-Bernard, l'un des membres du collectif. Les signataires demandent que les documents de refondation du secteur sauvegardé soient publiés sur le site de la mairie. "Nous voulons une concertation avant toute opération immobilière." La mairie se dit ouverte à la discussion. Elle devrait organiser des réunions de consultation publique les 22 février et 22 mars.