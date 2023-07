Un collectif milite pour la réhabilitation de la Mosson plutôt qu'un nouveau stade pour le Montpellier Hérault

"Restons Pailladins !", c'est le message que veut faire passer un nouveau collectif créé ce vendredi, à Montpellier, sur l'épineux sujet du nouveau stade de football . Emmené par l'écologiste Julia Mignacca et l'insoumis Rhany Slimane, il plaide pour une réhabilitation du stade actuel de la Mosson. La seule option possible, selon ces militants, après le refus de la banque des territoires de prêter l'argent promis au MHSC pour construire le stade Louis Nicollin à Pérols.

ⓘ Publicité

"C'est un enjeu écologique évident, explique Julia Mignacca. À la Mosson, on a déjà les routes, les lignes de tramway, le stade est sur pied !" À Pérols, où le club veut construire son nouveau stade, "on va détruire la biodiversité et supprimer des zones agricoles qui servent à nourrir tout Montpellier !" Le béton rendrait aussi plus difficile le remplissage des nappes phréatiques.

"Un investissement pour tout le quartier"

Le projet n'a pas plus de sens d'un point de vue social, assure le collectif. "Le MHSC a toujours joué à la Paillade, c'est l'un des rares clubs populaires de la Ligue 1, ce serait dommage de perdre ça !", alerte Rhany Slimane. Dans leur projet de réhabilitation du stade, les militants veulent améliorer l'expérience des supporters, avec plus de parkings, des endroits pour manger et boire.

Ils imaginent aussi une fanzone et des infrastructures sportives qui pourraient être utilisées tout-le-temps, pas seulement pendant les matches. Le musée Louis Nicollin permettrait aussi de faire venir du monde. "Le stade c'est le seul vrai investissement public dans le quartier, appuie Rhany Slimane. Vu les difficultés qu'il y a ici, on ne peut pas le lâcher. C'est un investissement conséquent, mais je préfère mettre un euro ici, au milieu des gens, plutôt qu'à Pérols dans un champ de patates."

Des questions en suspens

Mais justement, cela représenterait beaucoup trop d'euros, avance la métropole. À Strasbourg par exemple, la collectivité a déboursé 160 millions d'euros pour la rénovation du stade de la Meinau . Un effort public qui semble difficile chez nous, alors que le projet à Pérols, estimé à 250 millions d'euros, est largement financé par des fonds privés. "On ne sait même pas combien ça coûterait exactement de rénover la Mosson, s'agace Julia Mignacca. Ce qu'on demande à Michaël Delafosse, c'est au moins de considérer cette possibilité, de faire un audit !"

La volonté de rester dans le stade historique du MHSC se heurte à d'autres problèmes, notamment le fait qu'il est situé en zone inondable. Le collectif organisera une réunion publique à la rentrée avec les habitants du quartier.

loading

loading

À lire aussi Le projet de stade de football du Montpellier Hérault a du plomb dans l'aile

À lire aussi Delafosse et Delga écrivent à Macron pour appuyer la construction du stade Nicollin à Montpellier