Un collectif mobilisé contre l'expulsion de 8 familles sans-papiers à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Une quarantaine de personnes dont 26 enfants ont reçu une lettre de mise en demeure du préfet des Landes, Frédéric Veaux. Il les somme de quitter le centre d'accueil des demandeurs d'asile (Cada) de Mont-de-Marsan. Leurs demandes ont été rejetées. Tous les recours juridiques ont été épuisés. "Notre responsabilité c'est de faire appliquer ces décisions pour libérer des places au Cada. _Cette structure a vocation à accueillir d'autres personnes qui sont dans des situations dramatiques_. Elles sont peut-être opprimées dans leur pays d'origine. Elles-aussi demandent l'asile. Nous avons besoin de places pour les héberger" explique Yves Mathis, le secrétaire général de la préfecture des Landes.

"Un sursaut d'humanité"

Les familles, mises en demeure de quitter le Cada de Mont-de-Marsan, sont originaires d'Albanie, Arménie, Ukraine, Russie et Algérie. Certaines sont arrivées dans les Landes il y a deux ans, d'autres il y a quelques mois. Leurs enfants sont âgés de 6 mois à 15 ans. Les plus grands sont scolarisés à l'école du Peyrouat ainsi qu'aux collèges Jean Rostand et Victor Duruy. Leurs enseignants ne veulent pas que ces enfants et ces adolescents quittent la France. Ils ont lancé une pétition sur internet pour demander un sursaut d'humanité au préfet des Landes.

"Il y a un bébé de 6 mois et des enfants qui seront peut-être à la rue samedi. Ça correspond à des gamines qui sont au conservatoire. Elles ont joué à Paris avec les fermiers rockers du groupe Inspector Cluzo. Ce sont des gamins intégrés dans des clubs sportifs. _Leur tort est d'être né dans un pays où il est plus difficile d'élever ses enfants et d'assurer une sérénité et une sécurité pour sa famille_. C'est pour ça qu'ils ont choisi la France" plaide Valérie El Bakkali, la porte-parole du collectif pour la défense des droits humains.

Le soutien des élus PS

Les familles ont également reçu, ce mercredi 19 juin, le soutien des parlementaires socialistes landais et du président du conseil départemental. Dans un courrier, Xavier Fortinon, Boris Vallaud, Monique Lubin et Eric Kherrouche demandent au préfet, Frédéric Veaux, de réexaminer leur cas.

Une manifestation organisée pendant la fête de la musique

Le collectif manifestera ce vendredi 21 juin à 21h30 devant la mairie de Mont-de-Marsan, pendant la fête de la musique. Les familles seront présentes.