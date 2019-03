Un collectif réclame la suppression de la chasse le dimanche en Haute-Loire

Le Puy-en-Velay, France

S'ils sont pour l'abolition de la chasse, les membres du collectif Animaliste 43, fondé en 2017, militent déjà pour la suppression de la chasse le dimanche. Ils estiment que la cohabitation entre les chasseurs et les randonneurs ou les cyclistes est impossible. "On n'a pas envie de se balader en ayant en tête le risque de se prendre des plombs," explique Azelma Sigaux, porte-parole du collectif. Selon elle, 60 % des accidents de chasse se produisent le dimanche.

Le risque de se prendre des plombs existe

Samedi, une quinzaine de membres de ce collectif manifestait au Puy-en-Velay, square de l'Europe, pour interpeller directement les riverains. Ils faisaient par exemple signer une pétition, pour réclamer la fin de la chasse le dimanche. Des dizaines de personnes sont venues signer cette pétition, comme Thibaut, qui vit en zone rurale, en Haute-Loire. "Je vis à la campagne, je connais donc cette problématique. Il m'est déjà arrivé de faire demi-tour pendant une balade parce que je venais de croiser des chasseurs. Je sais que le risque de se prendre des plombs existe vu le nombre d'accidents."

Le maire du Puy-en-Velay près à recevoir le collectif

Cette pétition doit être remise au préfet de Haute-Loire. C'est lui le représentant de l'État et donc lui qui peut prendre un arrêté dans ce sens. Le collectif Animaliste 43 a également obtenu un rendez-vous avec le maire du Puy-en-Velay le 13 mars prochain. De son côté la fédération des chasseurs estime avoir déjà fait un pas vers les randonneurs en signant une convention avec la fédération nationale des randonneurs. "Nous on est plutôt pour un dialogue avec les différentes fédérations et le cas échéant mettre en place des médiations sur les zones qui posent problème," explique Sandrine Guesneau, représentante de la fédération des chasseurs dans la Loire.

Près de 8 Français sur 10 favorables à la suppression de la chasse le dimanche

La chasse est le troisième loisir le plus pratiqué en France avec 1,2 millions de pratiquants. Selon un sondage Ifop qui remonte à 2016, 79 % des Français interrogés sont favorables à la suppression de la chasse le dimanche.