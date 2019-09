Un collectif rennais investit un bâtiment industriel désaffecté pour loger les migrants des Gayeulles

Dans la nuit de vendredi à samedi, un collectif de citoyens rennais a forcé l'entrée d'un bâtiment industriel désaffecté situé rue des Veyettes à Rennes. Le but : fournir un toit aux familles de migrants qui campent aux Gayeulles depuis le début de l'été.

Rennes, France

Situé rue des Veyettes, entre le Cimetière de l'Est et le quartier du Chêne Morand, le bâtiment mesure près de 9000m². Les membres du "Collectif Action Logement 14.09" ont forcé son entrée dans la nuit de vendredi à samedi. Depuis, ils s'affairent à nettoyer les lieux, et à installer sur place des familles qui dormaient précédemment aux Gayeulles.

Ce site serait une ancienne imprimerie/papeterie, à l'abandon depuis plusieurs années. Les lieux sont vastes, poussiéreux, mais une dizaine de familles a déjà pris possession du site et s'est installée dans d'anciens bureaux, qui font aujourd'hui office de petits appartements de fortune.

Le collectif souhaite installer l'ensemble des personnes encore présentes aux Gayeulles "d'ici deux à trois jours" selon un porte-parole. Les membres du collectif n'ont pour l'instant eu aucun contact avec le propriétaire des lieux.

Cette nouvelle occupation d'un lieu privé survient deux semaines après la fin du squat d'Estrémadure dans le quartier du Blosne à Rennes.