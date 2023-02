Un collectif s'attaque au cube des 24 Heures du Mans au Gué-de-Maulny

Ils ne sont pas allés jusqu'à projeter de la purée ou de la sauce tomate sur l'œuvre, comme l'ont fait récemment des militants écologistes dans des musées. Mais les membres du collectif Stop 24 Heures ont tout de même tenu à faire passer un message. Vendredi 24 février, ils ont placardé plusieurs slogans hostiles à la course sur le cube géant peint par plusieurs artistes au Gué-de-Maulny, en vue du centenaire de l'épreuve en juin prochain . Des messages inscrits sur des feuilles de papier visiblement collées sur le cube. On ne sait pas pour le moment si cette action est susceptible d'avoir endommagé les peintures.

Plusieurs slogans ont été aposés sur le cube.

Dans un texte revendicatif envoyé à la presse, le collectif estime que "la ville du Mans, phagocytée par les 24 Heures, pollue nos esprits par des odes à la course automobile sous toutes ses formes : son slogan affiché ou matérialisé partout, le nom de domaine lemans.org acheté par l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), des images de courses automobiles sur les édifices, des œuvres artistiques dans les parcs." Il a donc voulu signifier "son opposition à cette emprise en légendant le cube du parc du Gué-de-Maulny" avec les messages suivant : "Stop 24 h et toutes les courses", "24 h = grande messe capitaliste" et "Moins de transports, plus de vie."

Ce cube de plus de sept mètres de haut a été peint par quatre artistes en juillet 2022 dans le cadre du festival de street-art Plein champ , l'un de nouveaux piliers de la politique culturelle de la ville. Inauguré en présence du président de l’ACO, Pierre Fillon, il doit rejoindre prochainement le circuit de la Sarthe. Mais à ce jour, aucune communication n'a été faite sur le futur emplacement de ce cadeau un peu encombrant fait par la ville à l'organisateur de la course.

Le cube est installé depuis l'été dernier au Gué de Maulny

Fondé au mois d'octobre, le collectif Stop 24 Heures, qui "milite plus largement pour mettre un terme à la civilisation de la bagnole", se réunira d'ici quinze jours à la Maison des Citoyen.ne.s, place des Comtes du Maine, au Mans, afin de poursuivre ses actions.