Un collectif vauclusien s'inquiète du passage de 23.000 foyers chez Suez pour la distribution d'eau

A partir du 1er janvier, sept communes du Grand Avignon changent de distributeur d'eau (Jonquerettes, Les Angles, Morières-lès-Avignon, Pujaut, Roquemaure, Sauveterre et Villeneuve-lez-Avignon). Les 23.000 foyers concernés passeront de la société Saur à Suez. Pour l'assainissement de l'eau, ils passeront de Suez à Veolia.

Première facture en mars

Les consommateurs recevront toujours une facture par semestre. La toute première de Suez arrivera dans les boîtes aux lettres en mars. Pour commencer, le tarif sera calculé en fonction de la consommation estimée des premiers mois de l'année.

Par ailleurs, le relevé de compteur et d'index avant changement de délégataire ne sera pas effectué le 31 décembre pour tous les usagers. "Relever le compteur de 23.000 foyers en un jour c'est impossible, affirme Julien Niallon, directeur général Eau Grand Avignon (Suez). _L'ancien délégataire a commencé les relevés en novembre pour ob_tenir l'estimation la plus juste possible."

Les Avignonnais, eux, sont déjà chez Suez pour la distribution de l'eau. Plusieurs consommateurs se sont d'ailleurs plaints de recevoir des factures au montant démesuré. "J'invite tous les usagers qui rencontrent ce type de problème à nous contacter", insiste Julien Niallon. D'après le directeur général Eau Grand Avignon, ces erreurs, principalement liées à des problèmes d'ordre technique, concernent seulement 1 % des foyers avignonnais.

"Lorsqu'on est passés de Veolia à Suez à Avignon, on nous a servi les mêmes discours" - La présidente du collectif de l'eau

Qu'importe le nombre plaintes. Pour Marcelle Landau, la présidente du collectif de l'eau, il faut se méfier du nombre de zéros figurant sur la facture : "Lorsqu'on est passés de Veolia à Suez à Avignon, on nous a servi les mêmes discours, et pourtant il y a eu de gros cafouillages."

Le collectif vauclusien appelle tous les consommateurs concernés par ce changement à photographier les numéros du compteur le 31 décembre au soir, "pour conserver une preuve en cas de problème", explique Marcelle Landau.

Pour permettre aux consommateurs de comprendre leurs factures d'eau, Suez s'engage à prochainement mettre en place une vidéo explicative en ligne.