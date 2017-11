Un collège de Clichy sur grand écran

Le collège Jean Macé de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine est la vedette du film "A Nous de Jouer" qui sort aujourd'hui dans une vingtaine de salles. Pendant quatre ans le réalisateur Antoine Fromental y a posé ses caméras pour suivre deux classes, rugby et théâtre.

C'est un film sur l'école autrement. Antoine Fromental a suivi ces élèves, amateurs de théâtre ou fans de rugby, dans un collège alors classé éducation prioritaire. On y croise Riwan, Ethan, Océane, Juliette, Oulouhou, Sofiane et bien d'autres sous les regards de leurs professeurs et de leur proviseur, Christian Comès : "il y a des collèges où vous pouvez simplement mettre des élèves et un enseignant et ça fonctionne tout seul. Mais il y a aussi plein d'endroits où ça ne fonctionne pas tout seul et il faut trouver les moyens d'avoir une pédagogie du détour, emmener les enfants avec des moyens autres que la seule transmission du savoir".

C'est cette idée qui sous-tend le film, celle que tous ces enfants, certains issus de familles très modestes, peuvent trouver dans quoi investir positivement leur énergie, et réussir. Un documentaire émouvant, qui sort aujourd'hui dans une vingtaine de salles en France.