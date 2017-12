Un collège nîmois rend hommage à Johnny en remplaçant sa sonnerie par une de ses chansons

Fini le traditionnel "driiiing" de fin de cours au collège Diderot de Nîmes. Jusqu'aux vacances de Noël, à la place de la sonnerie de début et de fin de cours, les collégiens entendront un extrait d'une chanson de Johnny Hallyday pour rendre hommage à l'artiste.

Ce samedi journée d'hommage à Johnny Hallyday, il y a ceux qui ont choisi le déplacement à Paris et il y a ceux qui ont choisi de rendre hommage d'une manière ... originale.

Chaque jour une sonnerie différente. Hier, les élèves ont par exemple pu entendre "L'idole des jeunes". Lundi ce sera "Retiens la nuit", mardi "Quelque chose en nous de Tennessee", mercredi "Oh Marie", jeudi "Gabrielle et vendredi "Que je t'aime", et ainsi de suite.