Un colloque sur la sécurité à cheval en marge du festival Cheval Passion à Avignon

Avignon, France

Nées il y a 25 ans dans notre pays, les brigades équestres ne sont pas encore très développées sur le terrain alors qu'elles rendent de nombreux services : maintien de l'ordre, sécurisation des grands événements populaires, surveillance des espaces urbains et des massifs forestiers. Le binôme "policier-cheval" facilite aussi la relation entre le citoyen et les représentants de l'ordre, il peut aussi déclencher de véritables vocations chez des jeunes cavaliers attirés par les métiers de la sécurité. La sécurité à cheval, c'est le thème du colloque international qui se tient ce vendredi au centre des congrès du Palais des Papes à Avignon dans le cadre des Rencontres Cheval et Territoires organisées en marge du festival équestre Cheval Passion.

Développer la sécurité à cheval sur le terrain

Le colloque abordera de nombreuses questions pratiques : les différentes missions possibles, la sélection et le dressage des chevaux, le recrutement et la formation des cavaliers, les formalités administratives, la gestion de la cavalerie etc. La Police Nationale, la Garde Républicaine, la Sécurité Nationale du Maroc et la Police Nationale espagnole figurent parmi les invités témoins de ce colloque professionnel. Il n'est ouvert au public mais une démonstration de maintien de l'ordre à cheval est organisée ce vendredi midi au pied du pont Saint-Bénézet à Avignon.

Martine Nautet inspectrice générale horaire de la Police Nationale et Marie-Josèphe Mazel Directrice Départementale de la Sécurité Publique en Vaucluse © Radio France - Daniel Morin