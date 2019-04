Un comédien serbe de Moselle menacé d'expulsion

Un comédien serbe basé en Moselle depuis 1 an et demi est actuellement menacé d'expulsion. Alors qu'il était demandeur d'asile, une metteuse en scène a décidé de le recruter pour sa pièce. Mais depuis ce lundi 15 avril, Damir est en rétention et attend un éventuel retour en Serbie.

Metz, France

C'est l'histoire d'un Serbe qui a fui son pays parce qu'il est rom. Sur place, lui et sa famille ont été victimes de graves violences et en 2017 c'en était trop, direction la France. C'est à Metz que Damir pose ses valises, à l'époque dans le camp de Metz-Blida. Maud Galet-Lalande est metteuse en scène et est sur place pour aider les migrants. Lorsqu'elle rencontre Damir et ses pas de danses, c'est le coup de foudre : elle l'embauche pour sa pièce sur les demandeurs d'asile. "Il a cette force de caractère qui fait qu'il est toujours confiant, qu'il a toujours le sourire. Il est partant pour tout", explique Maud Galet-Lalande.

Des spectacles dans toute la Moselle

Les premières répétitions ont lieu en novembre dernier. Et les représentations emmènent Damir et deux autres demandeurs d'asile qui jouent dans la pièce aux quatre coins de la Moselle : à Metz, Forbach ou encore Saint-Avold. "Il commence à se faire un nom dans le département", concède Maud Galet-Lalande qui explique être fière de voir Damir s'intégrer.

Une pétition en ligne

Mais finalement, la réalité va le rattraper. Ce lundi 15 avril, Damir se fait arrêter et envoyer en centre de détention. Il risque à tout moment de retourner en Serbie où "il risque sa vie" selon Maud Galet-Lalande. Toutes les procédures judiciaires épuisées, il ne reste plus qu'un recours qui sera étudié à Metz pendant le mois de mai pour que Damir reste en France. "Il est épuisé", confie sa metteuse en scène qui dialogue avec lui régulièrement. "Il a droit un téléphone du temps que celui-ci ne puisse pas prendre de photo."

Résultat, pour continuer la lutte, Maud Galet-Lalande a lancé une pétition sur Internet. Des personnalités comme le militant Cédric Herrou ont donné leur soutien. "Je lui dis qu'il n'est pas seul, c'est très important", décrit Maud Galet-Lalande, qui veut toujours soutenir son comédien, un comédien devenu professionnel en France.