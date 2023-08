La mairie de Nîmes refuse qu'il installe des tables devant sa boutique, un commerçant met la clé sous la porte

Sur la place Séverine à Nîmes, les clients réguliers et les touristes font la queue avant la fermeture de la boulangerie Auguste. Le gérant, Denis Naddeo, a été obligé de fermer son point de vente ce samedi 19 août, à peine trois mois après son ouverture. La raison ? La mairie lui refuse l'installation d'une terrasse devant son établissement, "j'ai fait deux demandes et à chaque fois refusées on me dit que la ville ne souhaite pas multiplier le nombre de terrasses dans le secteur pour faciliter la visibilité des commerces et préserver l'espace pour les piétons".

Une réponse incompréhensible pour ce Nîmois, habitant du quartier depuis plus de vingt ans. Pour montrer son mécontentement, Denis Naddeo a donc installé illégalement quelques tables devant sa boulangerie ce samedi 19 août, avec un mot collé sur chacune. "Je sacrifie donc deux emplois, et les habitants les plus âgés devront marcher plus longtemps pour trouver du pain, on marche sur la tête".

Un mot est positionné sur chaque table de la boulangerie Auguste place Séverine à Nîmes © Radio France - Adèle Chiron

La mairie de Nîmes répond

Pourtant, la règle est bien claire pour la mairie de Nîmes sur ce sujet. "Pour les commerces de bouche, comme une boulangerie ou une boucherie, on a fait le choix de ne pas donner de terrasse et réserver ces emplacements aux bars ou aux restaurants, car il faut pouvoir proposer des toilettes" explique Valentine Wolber, adjointe au maire de Nîmes déléguée aux commerces. Elle rajoute "il y a aussi une piste cyclable qui passe devant cette boulangerie alors le lieu ne s'y prête pas".

De son côté, le gérant a lancé une pétition papier à l'entrée de sa boulangerie. Il estime avoir récolté plus de 300 signatures. Il déposera cette pétition en mairie d'ici quelques semaines.