Un commerçant peut-il interdire l'accès à son magasin si on ne porte pas le masque ?

L'affaire est entendue : porter un masque c'est la garantie d'éviter au maximum d'entrer en contact avec les postillons potentiellement pathogènes de celles et ceux qu'on croise au quotidien, et à contrario d'exposer celles et ceux que vous croisez à vos postillons à vous.

Entrer chez un commerçant sans son masque c'est légal ? Et le commerçant a-t-il vraiment le droit de vous empêcher de circuler dans ses rayons ?

OUI ET OUI

Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, non il n'est pas illégal d'arpenter les rayons d'un magasin sans masque.

Mais... le commerçant a tout à fait le droit de vous empêcher de circuler sans protection.

JE PAYE EN LIQUIDE !!!

L'affirmation est un peu abrupte et pourtant elle ne souffre pas la contradiction : oui vous pouvez payer en argent liquide. Aucun commerçant n'a le droit de refuser un tel paiement.

Attention : en revanche il a tout à fait le droit d'exiger l'appoint.

Quant au risque de diffusion du COVID-19 via les pièces et les billets, pas d'inquiétude : si votre argent a sagement dormi dans votre porte-monnaie il est normalement sans virus. Et dans tous les cas pensez à utiliser le gel hydro-alcoolique, il est là pour ça.