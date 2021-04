Une boutique pour deux à Nîmes : le cordonnier de la rue Emile Jamais solidaire des commerçants fermés

Partager son local avec un commerçant qui ne pouvait plus travailler. C'est pendant le second confinement que l'idée a germé chez Olivier Sébastien, qui tient la cordonnerie L'Emile Pompe, rue Emile Jamais à Nîmes. Sans résultat. Pour ce nouveau confinement, ça a fait tilt. Avec Véronique Bertrand, coach bien-être. Le local associatif dans lequel elle exerçait ayant fermé. "On était amis sur Facebook mais sans se connaître. J'ai vu son annonce, j'ai répondu pratiquement tout de suite. Il m'a envoyé un message, on s'est rencontré et le courant est tout de suite passé. C'est un geste important de solidarité parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir ouvrir. Moi, ça va surtout me permettre d'avoir une visibilité, de préparer l'après-confinement puisque je peux mettre des flyers et les produits que je propose dans sa vitrine. Il y a des massages énergétiques, je n'ai pas le droit d'en faire pendant le confinement mais je peux toujours prendre des rendez-vous pour après."

"Je lui prête ma boutique quand elle veut"

Olivier Sébastien va plus loin. "De temps en temps, elle pourra profiter de la boutique pour s"occuper de ses clients. Elle peut faire un show room le dimanche après midi, quand la boutique est fermée ou même si elle en a besoin pendant une heure en semaine. Je ne fais pas ça pour gagner quelque chose. C'est juste un geste de solidarité. C'est une période où si on se tend pas la main, on n'y arrivera pas. On est plus fort à dix que seul." Véronique Bertrand renchérit : " Il faut savoir travailler autrement, rencontrer des gens autrement. Cette période nous aura appris à agir différemment, j'espère que ça va servir à beaucoup de personnes." Olivier de son côté espère que son exemple sera suivi par d'autres commerçants qui ont la chance de rester ouverts.