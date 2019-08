Un commissaire biterrois pour coordonner les services de sécurité du G7 à Biarritz

Béziers, France

Un Biterrois va assurer la sécurité d'Emmanuel Macron, Angela Merkel et Donald Trump. Depuis six mois, le commissaire divisionnaire Benoît Desmartin est détaché à la mise en place du dispositif de sécurité du G7.

Il participe à l'élaboration de la sécurité dans la ville, et coordonne les forces de police et de secours. "Six mois, ce n'était vraiment pas de trop pour travailler sur ce type d’événement. Assurer un service d'ordre, c'est connaître le terrain, donc c'est beaucoup de reconnaissance, explique-t-il. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de calages, pour tester la réactivité de notre chaîne de commandement. Et puis après, ce sont des exercices en conditions réelles. Et puis beaucoup d'échanges avec l'ensemble des fonctionnaires de police. Comme on est forcément très nombreux, le but c'est d'apprendre à se connaître pour réaliser un service d'ordre de qualité."

A 45 ans, le commissaire a été sélectionné pour cette mission exceptionnelle parmi une quinzaine de candidatures. "_C'est des évènements que l'_on ne vit qu'une fois dans une carrière, détaille celui qui a dû déménager pour l'occasion. Le G7 c'est vraiment une mission extraordinaire par l'ampleur des forces mobilisées. Donc c'était vraiment une découverte d'un point de vue professionnel".

Plusieurs dizaines de policiers héraultais sont au Pays-Basque pour participer au dispositif de sécurité. Après ces six mois à Biarritz, le commissaire Desmartin reprendra ses fonctions à Béziers au début du mois de septembre.

à lire aussi Ils se marient en plein G7 de Biarritz