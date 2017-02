Un commissariat neuf pour Béziers en 2019

Cette fois, c'est la bonne : l'extension du commissariat de Béziers est actée. Le ministère de l'Intérieur rachète les locaux attenants pour agrandir l'hôtel de police, trop petit et vétuste. Un réaménagement réclamé depuis des années par les syndicats.

C'était attendu depuis plus de 10 ans : l'agrandissement du commissariat de Béziers est enfin sur les rails. Le ministère de l'Intérieur rachète l'immeuble mitoyen, une Caisse d'Épargne, pour 1,5 million d'euros. Le compromis de vente a été signé ce jeudi matin en préfecture.

L'extension promise depuis des lustres est donc enfin possible. C'était un vieux serpent de mer. Cela fait des années que les syndicats dénonçaient des locaux exigus, vétustes, des algecos dans la cour pour les garde à vue, des locaux en plein soleil à plus de 40 degrés l'été, des pièces vides parce que humides et insalubres.

Les travaux vont durer un an et demi au moins. Livraison des nouveaux locaux en 2019. Le coût total de l'opération est chiffré à 8,4 millions d'euros.