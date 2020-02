Un composteur citoyen posé au pied des remparts du parc Saint Lazare à Avignon

Avignon, France

Pendant que les uns enfoncent les derniers clous du composteur, un militant déguisé en maire accueille les avignonnais dans le parc Saint Lazare. Ils étaient une cinquantaine et sont arrivés les bras chargés.... ravi de ne plus avoir à jeter leurs épluchures à la poubelle comme Alix, 19 ans "C'est super important ce genre d'initiative... Avant j'allais toutes les deux semaines chez mes parents pour leur donner mes déchets. C'est plus pratique d'avoir un composteur ici [à Avignon]." "A un moment donné il faut aussi que les citoyens participent à des initiatives... parce que si on attend que les politiques donnent l’autorisation, on va attendre longtemps et il ne se passera pas grand chose..." regrette Audrey.

Tous les déchets organiques ne sont pas autorisés

Mais attention, certains déchets comme la viande, le poisson ou encore le fromage sont interdits... pour les éviter, le composteur est verrouillé par un cadenas à code. Vincent, militant explique que pour pouvoir participer au projet et avoir le code, il va falloir se faire connaître au collectif.

Le collectif a décidé de passer outre les autorisations de la mairie

Ils en ont assez de cette lourdeur administrative. "Avec une autorisation, ça aurait prit plusieurs mois voire années à se concrétiser. Là, on a démarré le projet en janvier et ça nous a coûté 60€." a calculé Pauline. ANV COP21 Avignon assure avoir la "bienveillance de la mairie", mais va quand même demander une autorisation d'occupation de l'espace public, pour rendre légal l’existence de ce composteur. Pour rappel, le dépôt d'ordures sur la voie publique est passible de 68€ d'amende.