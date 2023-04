Un concert de casseroles à Pau pour accueillir la visite du ministre Gabriel Attal

Rassemblement et casserolade devant la Villa Saint Basil's à Pau

L'avenue Trespoey, à Pau, a été bien agitée ce vendredi 21 avril en matinée : plusieurs dizaines de militants, notamment des syndicats CGT et Solidaires, se sont rassemblés devant la Villa Saint Basil's pour protester contre la visite d'un membre du gouvernement. D'après les syndicats, le ministre délégué aux comptes publics, Gabriel Attal, était attendu sur place. Des rumeurs évoquent la venue du ministre pour une réunion non publique, mais ni la préfecture ni la mairie n'ont voulu confirmer.

En réaction à la venue du ministre, les syndicats ont appelé à nouveau à un concert de casseroles devant la Villa, pour continuer à montrer leur opposition à la réforme des retraites, une semaine après sa promulgation. De nombreux policiers et CRS sont présents sur place pour contenir la manifestation, avec des renforts également venus de Bayonne. Des casserolades similaires ont eu lieu dans l'Hérault et en Alsace cette semaine, où Emmanuel Macron était en déplacement mercredi et jeudi.