Réforme des retraites : un concert de casseroles interdit à Dijon pendant l'allocution d'Emmanuel Macron

"Marre des allocutions où on nous prend pour des cons et de cette politique en "séquences". Macron ne veut pas nous entendre ? Dans toute la France, on fait un concert de casseroles devant les mairies, Dijon n'y échappe pas !", écrit le syndicat de lutte étudiante Solidaires Etudiant.e.s Dijon sur sa page Facebook. Ce lundi 17 avril à 20 heures, Emmanuel Macron s'exprimera lors d'une allocution , au lendemain de la promulgation de la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

En réponse à cette prise de parole du président de la République, des opposants à la réforme organisent un concert de casseroles place de la Libération à Dijon. "On ne l'écoute pas, on ne le regarde pas, on ne le nomme pas. Il n'existe plus", peut-on lire sur les tracts publiés sur les réseaux sociaux.

Une interdiction du rassemblement par la préfecture

Peu après l'annonce de ce rassemblement de contestation au centre-ville de Dijon lundi, la préfecture de Côte-d'Or a précisé que cette manifestation serait interdite car non déclarée et pouvant occasionner des "troubles à l'ordre public".