Un concert de solidarité pour l'Ukraine à Toulouse, avec le père de Bigflo et Oli

Vous voulez faire une bonne action pour l'Ukraine ? Allez au Connexion Live ce jeudi soir à Toulouse, rue Gabriel Péri. Un concert de solidarité en faveur du pays, toujours meurtri par la guerre, est organisé de 19h à 23h dans la salle de concert du centre-ville, en partenariat avec l'association Ukraine Libre. Un concert caritatif en trois parties : Fabian Ordonez (le père de Bigflo et Oli) et sa chaude musique sud-américaine, Serge Lopez, guitariste flamenco de renom, et Erdöwsky, deux aventuriers de mots et d’accords suspendus.

Le prix de l'entrée est libre, l'intégralité des bénéfices sera reversée en dons à l'association. Possibilité de manger sur place avec de la cuisine traditionnelle ukrainienne.