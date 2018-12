Un concert de soutien pour Faustine et Valentin, deux petits Mayennais avec des troubles autistiques

Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à payer des séances d'équithérapie et de musicothérapie.

Faustine et Valentin entourés de leur papa

La Selle-Craonnaise, France

Ce samedi 1 décembre, l'association "Des voix pour un don" organise un concert à la Selle-Craonnaise en l'honneur de Faustine, 6 ans et son petit frère Valentin 3 ans, deux enfants avec des troubles autistiques.

Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à payer des séances d'équithérapie et de musicothérapie à raison de deux à trois fois par mois. Ce sont des soins à travers les chevaux et la musique qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale mais qui procurent beaucoup de bien aux deux enfants originaire d'Astillé "la musicothérapie permet à Valentin de diminuer son stress, d'améliorer sa communication et l’attention vis-à-vis des autres. Quant à Faustine, elle pratique l'équithérapie depuis bientôt 3 ans, c'est très bénéfique pour elle, ses progrès sont fulgurants tant au niveau de la communication que de la gestion de ses émotions" raconte Ghislain, leur papa.

Le concert débute à 20 heures à la Selle-Craonnaise. L'entrée est à 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.