Un concours culinaire pour un menu 100% Loiret organisé en mai 2022

Un menu 100% loirétain confectionné par des jeunes va arriver dans les assiettes. Le conseil départemental lance en effet un concours culinaire afin de créer le _Menu Signature du Loiret_. L'objectif est de mettre en lumière les agriculteurs et les produits locaux mais aussi la génération future. Le vendredi 20 mai 2022, les lycéens et apprentis du département auront quatre heures pour mettre en assiette un menu avec des produits locaux. Ce mercredi 3 février 2022, c'était la présentation de ce projet.

Bien comprendre les circuits courts

Le menu Signature Loiret est le premier challenge de leur carrière : parmi les apprentis qui participent au concours, il y a Victorien Caillaudaud, 19 ans, il est en BTS au lycée hôtelier de l'Orléanais. Son rêve :ouvrir plusieurs restaurants dont un en Sologne. Il attend donc beaucoup de ce concours. "J'espère acquérir de la maîtrise dans les produits régionaux pour bien comprendre les circuits courts." Mais il ne perd pas à l'esprit que cela reste une compétition. "On travaille nos produits de notre région et on est en concurrence avec les étudiants d'autres lycées donc on veut que notre lycée soit le meilleur."

Le président du Département Marc Gaudet (au centre), Marie Gricourt (à droite) et les partenaires du concours © Radio France - Julien Frenoy

Un menu identitaire fort

Pour cette première édition, ils auront comme modèle Marie Gricourt, cheffe du restaurant étoilé "La Table d'a côté" à Ardon. C'est la marraine du concours. Elle espère que les jeunes réaliseront une recette à leur image. "Dans un concours, il faut avoir une image à raconter. Mettre en avant son territoire proche et créer une histoire autour. Le seul conseil que je peux donner c'est d'avoir une recette qui vient des tripes." Et cette recette pourrait bien se retrouver dans nos assiettes explique le président du Département, Marc Gaudet (UDI). "L'idée c'est de créer ce qui serait le menu signature du Loiret qui pourra être décliné dans les grands restaurants et la restauration scolaire, pourquoi pas les collèges du Loiret."