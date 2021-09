Un concours d'éloquence pour mettre fin aux rixes en Essonne

C'est un département endeuillé par les rixes entre jeunes en 2021 : le conseil départemental de l'Essonne et l'association Expression de France organisaient un concours d'éloquence sur ce thème ce lundi soir. Une quinzaine de jeunes y ont exposé leur vécu et proposé leurs solutions.

"Et si c'était à refaire ?" : voilà la question posée à la quinzaine de jeunes Essonniens venus participer au concours d'éloquence sur les rixes ce lundi soir. Venus du quartier des Pyramides à Evry-Courcouronnes, des Tarterêts à Corbeil-Essonne ou encore de la Grande Borne à Grigny, des quartiers parfois antagonistes, les participants ont déroulé pendant quelques minutes leurs idées pour faire changer les choses. Une façon de "manier les mots justes face aux maux" pour Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l'Essonne, qui co-organisait l'événement avec l'association Expressions de France.

Renouer le dialogue

"Ils se ressemblent tous, mais ils s'attachent à représenter leur quartier, il y a une identité territoriale, explique Ismaël M'Baye, président de l'association. _Les amener à s'exprimer sur ces rixes, c'est déjà une première victoire_, car c'est amener à reconnaitre qu'il y a des problèmes. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire des propositions." De l'organisation d'événements inter-quartiers plus réguliers à davantage de mobilité géographique, les jeunes concernés ont profité de l'occasion pour faire entendre leur voix.

"À quoi bon se venger d'une vengeance si cela en entraîne une autre ? _Dois-je vous dire le nombre de morts ? Ceux qui ont été incarcérés ? Pour quoi ? Un manque de communication_", lance Sandy. "Ils ne sont pas du même quartier mais ont tous le fameux grec salade tomate, et sans oignons pour certains. Pourtant, leur seul dialogue est de se taper dessus à l'aide de barres en fer", déclame de son côté Kadé.

Témoigner du quotidien

Au-delà du constat, la jeune femme, qui vit dans le quartier des Pyramides à Evry-Courcouronnes, espère faire bouger les lignes. "J'ai déjà vu des rixes, ça m'a choqué, explique-t-elle. Ce discours, ça peut permettre aux gens de mieux comprendre la chose. Et _on vient de différents quartiers, on a pas eu de problèmes pour travailler ensemble._" "Je ne sais pas si on pourra sensibiliser ceux qui sont en plein dans les rixes, mais ça peut si on est vraiment écoutés, ajoute Sydney, qui s'est lancé dans un rap. Moi, j'ai toujours fui ça, parfois c'est des bagarres sans raison." "Les rixes, ça ne résume pas forcément notre quotidien", insiste Manon, qui vit dans le quartier des Epinettes.

Reste qu'elles ont un impact sur ceux qui en sont victimes, auteurs ou témoins. Lassana, prix "coup de cœur" du jury, a ainsi fait le portrait de cet homme touché par trois coups de couteaux qui a croisé un jour son chemin, "qui ne respirait plus". "Ca m'a fait un électrochoc, j'aurais aimé être pris en charge, explique le jeune homme qui vit à Grigny. J'ai compris à ce moment que les embrouilles des quartiers ne servent à rien." Lui qui, par le passé, a été impliqué dans de telles bagarres se veut optimiste : "les choses changent doucement", souffle-t-il.