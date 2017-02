Un concours d'idées pour éclairer la rue de la Liberté à Dijon

A vos idées ! Si vous êtes une start-up, une entreprise ou un petit génie féru de système électrique, vous pouvez choisir les futures illuminations de la rue de la Liberté. La mairie de Dijon et EDF leur offrent la possibilité de créer la future mise en lumière de l'axe central de la ville.

5 prix pour les lauréats

5 prix de 9 600 € seront remis aux lauréats. La rue de la Liberté, c'est 900 mètres de long et 140 000 piétons par jour. Elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco et c'est une zone touristique internationale dans la future cité de la gastronomie et du vin, il faut donc la sublimer. La cérémonie de remise des prix aura lieu avant l'été 2017.