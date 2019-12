Un concours de dessins sur la tauromachie pour les jeunes à Nîmes

La corrida sera-t-elle interdite aux mineurs dans les semaines, les mois qui viennent ? Le monde de la tauromachie est vent debout contre la volonté de certains députés En Marche, comme Samatha Cazebonne. En octobre, dernier, elle avait brandi la menace d'un dépôt de projet de loi en ce sens. Beaucoup de villes taurines, notamment Nîmes, se sont mobilisées afficher leur opposition. Et à Nîmes justement, les jeunes afficionados ont envie de se faire entendre. Peña del sol, la plus jeune association taurine de France, organise ce dimanche un concours de dessins sur l'univers de la tauromachie pour les enfants.

"Montrer qu'on a des enfants intéressés, investis et qui ont cette passion. Parce qu'ils aiment la culture taurine. (..) Si on m'en avait privé, je serais peiné, il me manquerait quelque chose". Tom Lautrec, président fondateur de "La Pena del Sol"