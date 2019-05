Photos et vidéos : un concours de pâtisserie pour inclure les personnes en situation de handicap

La Rochelle, France

Sodexo, une entreprise spécialisée dans la restauration collective, s'engage pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle organise depuis de nombreuses années un concours de dessert pour les membres des centres médicaux-sociaux ou elle est en charge des repas. Les équipes composées de trois personnes : un animateur du centre, un résident et un cuisinier. Ce mardi au lycée hôtelier de La Rochelle, dix groupes s'affrontaient, sur le thème du dessert du futur. Le but n'est pas tellement de gagner, mais surtout de passer un bon moment et d'inclure au maximum les personnes handicapées.

Toutes les "brigades" avaient deux heures pour cuisiner. © Radio France - Salomé Gossin

Dans la cuisine, tout le monde court, bat des œufs, lave des ustensiles... L'objectif, c'est que les personnes en situation de handicap participent le plus possible et gagnent ainsi en autonomie. Alors pour les aider au maximum, les accompagnateurs ont anticipé en préparant avant. Lison Boisset est animatrice au foyer Cypressat en Gironde. Elle accompagne Johanna Douhaud. Elle détaille les petites solutions qu'ils ont trouvées : "Johanna ne sait pas lire, du coup, on a mis en place des pictogrammes." Des photos de chaque étape de la recette, mais aussi des choses à faire... Ou à ne pas faire. Deux photos d'elle la montre en train de se lécher les doigts, et une cuillère. Mais elles sont barrées d'une croix rouge.

L'objectif de la compétition est double selon Aurélie Nicolas, la responsable régionale de la partie médico-sociale chez Sodexo. D'abord aider les personnes handicapées à progresser en autonomie. Mais aussi leur permettre de sortir de leur quotidien. Le dépaysement sera fort pour Jean-Louis Nicot, Thomas Charrière et Julie Decombredet de la Fondation Delta Plus, ou encore Caroline Carre, Sabrina Baron et Yohann Baloge de l’ESAT André Rousseau. Les deux équipes sont qualifiées pour la finale de la région Ouest, le 14 mai prochain au lycée hôtelier Nicolas appert à Orvault, près de Nantes. Ensuite, la finale nationale aura lieu à Paris.

« Object Chiche Mars », le gâteau de Jean-Louis NICOT, Thomas CHARRIERE et Julie DECOMBREDET - Camille Planchin

Jean-Louis NICOT, Thomas CHARRIERE et Julie DECOMBREDET de la Fondation Delta Plus avec leur dessert « Object Chiche Mars ». - Camille Planchin

« Biotitude » par Caroline CARRE, Sabrina BARON et Yohann BALOGE - Camille Planchin