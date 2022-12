Un concours Masterchef à l'EHPAD de Saint-Jean-en-Royans

À Saint Jean en Royans, un concours de cuisine a eu lieu ces cinq dernières semaines dans l'EHPAD de La Matinière, pour le moral et la santé des résidents. Quelques-uns ont joué à Masterchef et le divertissement a incité les personnes âgées à manger, alors que selon une étude de l'UFC Que Choisir (2015), 15 à 38% des personnes placées en EHPAD souffrent de dénutrition.

ⓘ Publicité

Ce lundi 5 décembre, pour clôturer le concours de cuisine, la remise des prix avait lieu. Toutes les équipes ont été désignées gagnantes, l'important était davantage de stimuler les résidents. "Même certains, atteints de démence, on voyait que le fait de refaire une recette qu'ils connaissaient, d'éplucher des légumes, ça les activait, on voyait le bonheur", explique Philippe Poussier, le directeur de l'établissement.

Depuis trois ans, l'Ehpad de la Matinière a lancé une politique pour mieux nourrir ses résidents : madeleine enrichie en jus de pois chiche le matin (pus de protéines), jus de fruits frais, goûter fait maison. Le tout coûte moins cher que d'acheter des produits industriels, et active plus l'appétit des personnes âgées. "On mange bien ici, on a de très bons cuisiniers", témoigne Mme Wilmus, "c'est varié et c'est bon", ajoute Lucette, à qui l'activité Masterchef a permis de se remémorer une vie de "passion en cuisine".

C'est le chef grenoblois Mathieu Melo qui a cuisiné un repas de fête pour les résidents lors de la remise des prix. "On mange bien au restaurant, on doit continuer à bien le faire à l'EHPAD", affirma-t-il. De son côté, le chef cuisinier de l'établissement, Pascal Maire, est ravi de pouvoir partager ce genre de moment avec les résidents : "bien manger, c'est un médicament". Des moments entre résidents et soignants, "autre que des toilettes, ça fait plaisir", sourit enfin Sandrine, aide-soignante qui s'est démenée pour la décoration des assiettes pour ce Masterchef.