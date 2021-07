Un concours pour encourager les jeunes à se faire vacciner en Vaucluse

La préfecture et l'agence régionale de santé incitent les jeunes à poster sur les réseaux sociaux des photos pour inciter les 12-30 ans à se faire vacciner. Les messages les plus likés sur Instagram seront récompensés avec deux places au concert de David Guetta à orange

La préfecture de Vaucluse, l'agence régionale de santé et le comité départemental d'éducation pour la santé en Vaucluse lancent un jeu concours pour inciter les jeunes à se faire vacciner. Du 12 juillet au 8 août, les jeunes de 12 à 30 ans sont invités à poster sur Instagram une photo ou une vidéo qui encourage chacun à se faire vacciner.

Les vidéos ou les photos les plus populaires - les plus likés - gagneront deux places pour le concert de David Guetta le 14 Août à Orange et une journée sur la base aérienne BA 115 à Orange avec immersion dans le simulateur de vol hélicoptère et le simulateur de tir.

Pour participer, vous devez avoir entre 12 et 30 ans et résider dans le Vaucluse. Il faut aussi suivre et identifier dans la publication le compte Instagram de la préfecture de Vaucluse @prefet84, avec la mention du hashtag du jeu-concours #jeunesvaccines. Les résultats du jeu-concours seront publiés le 10 août.