Un confinement sans internet : la galère des habitants de Saint-Vougay dans le Finistère

A Saint-Vougay, commune rurale de 900 habitants au nord de Landivisiau (Finistère), mieux vaut ne pas trop compter sur le réseau internet. "On se traîne avec un débit descendant de 6 Mbits/s maximum, quand ça fonctionne" raconte Yves Palud. Cet éleveur de poules pondeuses en plein air passe de plus en plus de temps devant son ordinateur "que ce soit avec les banques, les laboratoires, les fournisseurs, tout est basé sur la numérisation des documents et les échanges de données informatiques." Et l'aviculteur en a assez de s'arracher les cheveux devant le voyant rouge de sa box ADSL.

Réseau vieillissant

"Tous mes voisins vivent la même chose, j'ai un artisan près de chez moi qui fait de la vente en ligne, il n'a pas pu se connecter en juillet et en août !" Des dysfonctionnements récurrents mais qui sont encore plus pénalisants en période de confinement. "Ceux qui payent des abonnements pour Netflix ou autre, ça ne doit pas être évident pour occuper les enfants le week-end. Et je pense que beaucoup de personnes âgées qui se sont mises récemment à l'informatique sont en train de décrocher, alors qu'elles ont besoin d'internet en ce moment pour discuter avec leurs enfants en visio, etc."

Ces coupures intempestives plus ou moins longues commencent sérieusement à énerver la maire du village, Marie-Claire Hénaff, elle-même privée d'internet pendant un mois en mars dernier : "on téléphone à Orange pratiquement deux fois par semaines, le réseau est très vieillissant et ce n'est pas réparé convenablement pour pouvoir tenir."

Pourtant les techniciens du prestataire Constructel se déplacent fréquemment avec leur camions nacelles, mais ils se contenteraient de menues réparations, inefficaces sur la durée. Pour la maire de Saint-Vougay, l'opérateur Orange méprise les communes rurales, moins rentables que les agglomérations plus peuplées.

C'est inadmissible que le milieu rural soit traité de cette façon

La fibre en 2022 ?

Pour ce village à 40 km de Brest, le très haut débit est un horizon encore assez lointain... Le raccordement à la fibre, initialement annoncé pour 2021 dans la commune, a pris du retard avec la crise sanitaire. D'après la maire, il ne devrait pas intervenir avant 2022.